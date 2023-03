Cheikh Tidiane Youm du PUR «Si on le laisse condamner Ousmane Sonko, ça veut dire qu’il n’y aura plus d’opposition au Sénégal» Retour sur le meeting de Acapes des Parcelles Assainies et pour parler du procès de Sonko qui s’ouvre ce jeudi. Dans son intervention, Cheikh Tidiane Youm du PUR se veut formel : «Si on le laisse condamner Ousmane Sonko, ça veut dire qu’il n’y aura plus d’opposition au Sénégal» Propos relayés par Sud Quotidien

«Vous devez retenir deux mots : résistance et libération. Pour qu’on libère la population, il faut qu’on résiste. La résistance a commencé depuis plusieurs mois. Celui qui est là, a déjà fini. On ne peut pas résister jusqu’à ce moment et lâcher prise. Restons forts ! », a scandé Tidiane Youm



« L’affaire d’Ousmane, c’est un principe démocratique que tout le monde doit combattre. Il a sa liste. Si on le laisse condamner Ousmane Sonko, ça veut dire qu’il n’y aura plus d’opposition au Sénégal. Il va exterminer l’opposition. Nous devons refuser cela. Restons mobilisés pour le 16 mars ! Ne donnons même pas la possibilité au juge de parler ! » A-t-il ajouté



