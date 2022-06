Cheikh Tidiane Youm, représentant du PUR : Le lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, un jour historique… Pour Cheikh Tidiane Youm, représentant du parti PUR, membre de la Coalition Yaw, au non de leur guide Serigne Moustapha Sy, ce Lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, est un jour historique dans la vie politique du Sénégal. Pour lui, c’est un avant-goût, un signal fort qui montre que Macky Sall et son régime sont en fin de règne…

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon Youmi, cette Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, est aussi un démenti ferme aux détracteurs de l’opposition qui affirmaient qu’ils ne pourront jamais s’unir, pour ne former qu’un bloc. Hors c’est une volonté exprimée du PUR, il y a quelques mois auparavant, mais c’est aujourd’hui qu’elle s’est concrétisée.



« Cette entente est une demande sociale, une nécessité face aux enjeux des élections locales prochaines. Aujourd’hui la balle est dans le cas du peuple ». Car, selon lui, cette fédération des forces de l’opposition est assurément un pilier solide , non pas pour faire peur au régime de Macky, mais pour le bouter hors du champ politique.



L’appel qu’il lance aux populations est ce que ce régime affolé fera tout pour entacher leur union, alors qu’elles fassent bloc dans leurs départements. Et pour les aider dans cette volonté, des directoires et comités sont mis en place pour faciliter cette union dans les départements.



Vigilance est aussi demandée aux populations pour des irrégularités possibles jusqu’aux bureaux de vote, venant de ce régime de Macky Sall…Il ne manquera pas aussi de tirer sur la dynastie Faye-Sall, adepte des épreuves de force...



