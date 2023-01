Cheikh Yérim Seck publie un livre sur Macky Sall

Le journaliste Cheikh Yérim Seck a publié un ouvrage intitulé « Macky Sall face à l’histoire : passage sous scanner d’un président africain ». Cet ouvrage explique certainement pourquoi le journaliste avait décidé de se retirer de la vie publique.



L’homme n’était plus apparu dans les débats publics, pour pouvoir rédiger son ouvrage qui serait une enquête journalistique « bourrée de révélations», selon le postface de l’ouvrage. Dans le livre, Cheikh Yérim Seck parle des impacts positifs de la forte fibre sociale de l’actuel chef de l’Etat. Il met aussi les projecteurs « sur des scandales de corruption qui entachent la promesse d’une gouvernance sobre et vertueuse ».



D'aprés "Le Témoin", la couverture de l’ouvrage renvoie à un livre d’une radioscopie des années Macky Sall, dans le souci d’évaluer la place du 4e président du Sénégal dans l’histoire de ce notre pays. « Au-delà des révélations et de l’analyse des faits politiques marquants de cette dernière décennie, le présent ouvrage est donc un manuel d’histoire contemporaine, mais aussi de sociologie politique, de journalisme d’investigation, de culture générale tout court », indique la postface.