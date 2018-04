Cheikhna Sarr " La vision d’Outalma est d’être le pont qui relie l’Afrique et le reste du Monde"

La nouvelle rubrique entrepreneuriat d’Africa24Monde met en lumière de jeunes entrepreneurs ayant un impact sur le continent africain. Rencontre avec Cheikhna Sarr.

Africa24Monde: Présentez-vous ? Qui êtes-vous ? Quel est votre projet ?

Je suis Cheikhna SARR, ingénieur en Mécatronique et jeune entrepreneur sénégalais qui réside en France.

Je suis cofondateur de la société ABSAR Consulting présente en France et au Sénégal qui accompagne ses partenaires (PSA Peugeot Citroën, Renault, Continental, Siemens, etc.) dans le domaine de développement et validation de systèmes innovants.

En 2016, j’ai lancé OUTALMA (qui signifie « cherche pour moi» en wolof ). L’objectif de cette startup est d’apporter des solutions efficaces et innovantes aux problèmes de développement du e-commerce en Afrique, en mettant en place des points relais dans les grandes villes du Sénégal.

Africa24Monde: Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer ?

Cheikhna SARR: Originaire du Sénégal et ayant vécu plus de 10 ans en France, je recevais fréquemment des sollicitations de mes proches restés au Sénégal pour leur faire des achats en ligne et leur envoyer les produits au Sénégal.

En effet, ils ne disposent pas des moyens de paiement pour pouvoir acheter en ligne et même pour ceux qui ont une carte bancaire, les plus gros sites d’e-commerce ne livrent pas en Afrique.

Pour répondre à cette demande sans cesse croissante, j’ai donc lancé OUTALMA.

OUTALMA a pour objectif de recueillir les demandes d’achat des africains sur les plus grands sites d’e-commerce ( amazon, cdiscount, asos, aliexpress…), les traiter et livrer les achats chez eux en Afrique.

Africa24Monde: Quels ont été les difficultés que vous avez rencontrées ?

Cheikhna SARR: Le plus dur était la mise en place d’une équipe solide au Sénégal. Nous avons misé sur des jeunes qui, parfois, avaient beaucoup de lacunes techniques et étaient très peu formés en e-commerce. Mais très vite, ils ont compris la vision et ont travaillé très dur pour être aujourd’hui à un niveau excellent.

Africa24Monde: Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être votre propre patron ?

Cheikhna SARR: Je suis un passionné, j’aime ce que je fais. Chaque jour, je me donne à 200% pour satisfaire notre clientèle, équiper notre structure, former nos collaborateurs mais aussi et surtout innover nos services.

Depuis très jeune, j’ai compris que je devais entreprendre dans un domaine qui me passionne pour vivre en harmonie avec mes convictions.

Africa24Monde: Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous en aviez eu la possibilité ?

Cheikhna SARR: Aujourd’hui nous sommes très satisfaits de notre progression. En 2 ans, nous sommes à plus de 2 000 commandes, un taux de satisfaction de nos clients à plus de 95%.

Le financement de la startup s’est fait sur fond propre, nous avons insisté sur la mise en place d’un modèle maitrisé. Nous avons une équipe très dynamique et très professionnelle, nous avons des locaux et entrepôts bien aménagés et bien situés en France et au Sénégal, nos propres véhicules pour la livraison door to door à partir de juin 2018.

Au final pour répondre à cette question, nous sommes très contents des choix que nous avons faits.

Africa24Monde: Quels sont vos projets pour la suite ?

Cheikhna SARR: La vision d’ OUTALMA est d’être le pont qui relie l’Afrique et le reste du monde. Nous travaillons sur la mise en place d’une plateforme qui va permettre aux producteurs, artisans et commerçants africains de vendre leurs produits partout dans le monde.

OUTALMA et ses partenaires se chargeront de livrer les clients dans tous les coins du monde. Pour cela nous sommes en échange avec beaucoup de startups africaines (Wait and see…..).

Africa24monde Par Oury Diallo



