Cheikhou Kouyaté : « Pape Souaré m’a dit de venir à Crystal Palace »

Le Capitaine des Lions du Sénégal, Cheikou Kouyaté, a signé un contrat de 4 ans avec Crystal Palace. Le montant du transfert est de 10 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus.



« Je suis tellement heureux. Ça a été une longue journée mais maintenant tout va bien et je suis très excité de commencer avec mes nouveaux coéquipiers « , a déclaré Kouyaté à Palace TV.



« C’est le bon moment pour changer de club parce que j’avais besoin d’un nouveau défi. Je n’ai que de bons souvenirs de West Ham mais je dois venir ici et donner le meilleur de moi-même parce que j’aime le projet Crystal Palace.



J’ai parlé au manager et je sais qu’il sera un bon manager. J’ai aussi parlé à Pape Souaré hier et il m’a dit que je devais venir et maintenant je suis là et je suis très heureux. »