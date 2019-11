Cheikhouna Guèye, maître coranique: «Les enfants ont été menottés sur instruction de...»

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Au Tribunal de Louga s'est ouvert ce mercredi, le procès du maître coranique du daara de Ndiagne et ses coaccusés. Ce, dans l'affaire des talibés enchaînés. Face au Juge, Serigne Cheikhouna Guèye a reconnu les faits, selon la Rfm. Il déclare que les enfants ont été menottés sur instruction des parents. Il a même ajouté que parfois, ce sont les parents qui menottent leurs enfants et les amènent à l'école coranique.



Quant aux parents desdits enfants, ils ont tous reconnu les faits eux aussi. Ils ont déclaré avoir agi par ignorance et regrettent leur geste. Ils ont assuré que tout ce qu'ils voulaient, c'est pousser les enfants à apprendre le Coran et connaître les principes de l'Islam, tout en les empêchant de fuguer.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos