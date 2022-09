Cherté de la vie: Le Président Sall demande un suivi et des comptes

Le Chef de l’Etat a indiqué au Premier Ministre la nécessité de tenir compte de l’évolution du contexte économique et sécuritaire international avec ses impacts sur la vie des sénégalaises et des sénégalais et sur le budget de l’Etat.



Revenant sur les priorités, le Président de la République a demandé l’actualisation rapide du PAP 2A du PSE, mais également la prise en charge de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, de la stabilité des prix, de la sécurité, de la santé et du logement des populations, de l’assainissement, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’insertion.



Le Chef de l’Etat s’est félicité de la tenue de la réunion de lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère qu’il a présidé le lundi 26 septembre en présence des associations de consommateurs, de commerçants, d’industriels et du Patronat.



