"Chichi" de lutteur - Sa Thiès boude Reug-Reug et 40 millions FCfa Sa Thiès qui reste sur une défaite cuisante devant Boy Niang 2, a craché selon "Sunu Lamb", sur un cachet de 40.000.000 FCfa, pour un combat contre Reug-Reug. Le fils de Double Less campe sur 20 millions de plus.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|

Du moment que Fass ne veut pas rencontrer Sa Thiès à travers Gris Bordeaux (qui lorgne son grand frère Balla Gaye 2), le fils de Double Less ne veut pas aussi entendre un combat qui l'opposera à Reug-Reug. A moins de mettre sur la table 60 millions de francs CFA. Selon le quotidien de la lutte, Sa Thiès a refusé les 40 millions proposés par Gaston Mbengue.



On verra si ce dernier va céder aux caprices de Sa Thiès, si l'on sait qu'il a refusé les mêmes faveurs à Boy Niang 2 pour rencontrer Balla Gaye 2.

Il est vrai aussi que Reug-Reug n'est pas un adversaire facile à manœuvrer d'autant qu'il n'a pas encore connu la défaite dans la lutte avec frappe et il est l'un de lutteurs les mieux outillés, physiquement et techniquement.



En ces temps de crise économique, refuser 40 millions de francs CFA, il faut s'appeler Sa Thiès pour le faire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos