Chiffres de l’Oim sur la migration clandestine : Plus de 56 000 morts en dix ans, 2 406 décès par noyade en 2022 L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a ainsi recensé plus de 56 000 migrants morts dont 33 700 par noyade en près de dix ans. Ces chiffres ne prennent pas en compte le statut juridique du migrant.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023

Difficiles à collecter, ils sont probablement sous-estimés. Pour l’année 2022, 2 564 décès ont été recensés. Jusque-là, l’année 2016 reste la plus meurtrière d’après l’Oim avec 5 201 morts.



La pandémie du Covid explique largement la baisse du nombre de morts enregistrés en 2020 partout dans le monde, les déplacements étant exceptionnellement limités en cette période.



Sans surprise, la traversée la plus meurtrière est celle de la mer Méditerranée. 2 406 personnes se sont noyées dans ses eaux rien que pour l’année 2022, un chiffre inédit depuis 2017. Au total, depuis 2014, 26 912 migrants se sont noyés dans la mer Méditerranée, selon l’Oim, soit plus de la moitié de l’ensemble des décès recensés.

