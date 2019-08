Chine 2019, Moustapha Gaye : «Nous sommes dans une logique pour titre en 2021» 31 juillet - 31 août 2019, soit un mois de préparation pour amener l’équipe nationale de basket masculin en coupe du monde en Chine, l’entraineur des Lions, Moustapha Gaye a révélé que les Lions ont disputé 20 matches amicaux et se sentent bien prêts pour entrer dans la compétition.

Joint au téléphone en début d’après-midi, il assure que les choses se déroulent normalement sur les lieux, « ça se passe bien ici » soutient-il. Durant la période de préparation, le staff et les joueurs se sont bien concentrés sur au moins une vingtaine de jours aux entraînements « car le délai qui nous est imparti est très cours. Malgré cela, nous avons pu faire le maximum », assure-t-il.

Pour bien aborder cette compétition, l’équipe poursuit ses entraînements dans de bonnes conditions sous un temps pluvieux.

Il faut souligner que le Sénégal évolue dans un groupe composé de la Lituanie classée 4e mondiale qui, pour le sélectionneur national, «est venue au complet alors que nous avons un effectif de 12 joueurs. L’équipe du Sénégal est en phase de reconstruction avec un nouvel effectif. La combinaison de ces facteurs font que la compétition pour les garçons ne sera pas aisée ».

Les Lions ont joué au total huit matches amicaux, ce qui donne un réel optimisme à Moustapha Gaye : «on a beaucoup progressé dans le jeu et dans la rigueur tactique si bien que l’état d’esprit est très bon ».

Après cette campagne en Chine, le peuple sénégalais pourra espérer que dans cette dynamique de reconquête du titre continental en 2021, que l’équipe va jouer avec beaucoup de sérieux et d’abnégation.

Ngaty Ndoye



