Chine : 5 étudiants sénégalais, dont une femme enceinte arrêtés pour trafic de drogue Encore des sénégalais arrêtés pour trafic de drogue. Ce n’est pas en Italie cette fois-ci, mais en Chine où 5 étudiants sénégalais, dont une femme enceinte, ont été emprisonnés, depuis trois semaines, pour trafic de drogue, rapporte Source A. Ils sont tombés grâce à l’application « Wiechat », l’équivalent chinois de Whatshapp, qui a permis de découvrir des transactions, via internet, avec des trafiquants de drogue chinois. Les consulaires sénégalaises ont été saisies pour leur rapatriement au plus tard mardi prochain. L’étudiante enceinte est en résidence surveillée.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|



