Chine : la fille et le neveu d’Adama Gaye parmi les Sénégalais bloqués par le coronavirus La fille et le neveu du journaliste Adama Gaye figurent parmi les sénégalais bloqués en Chine par le coronavirus. C’est le journaliste lui-même qui l’a révélé sur sa page Facebook, selon "Les Echos". Mais Adama Gaye a déclaré s’opposer à leur rapatriement, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos