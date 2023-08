Choix d’un candidat pour 2024: Benno attendra encore, une nouvelle charte annoncée

Au sein de Benno Bokk Yakaar, on ne sait plus quel jeu joue le président Macky Sall pour la désignation du candidat de la coalition pour la présidentielle de 2024. Ce jeudi, la presse avait annoncé une rencontre décisive entre les leaders de la coalition notamment le président Macky Sall, le président Moustapha Niasse pour le compte de l’AFP, Aminata Mbengue Ndiaye pour le PS, Samba Sy pour le PIT et les candidats à la candidature.



Une démarche inédite qui devait déboucher sur la désignation du candidat et surtout des discussions pour aboutir à un consensus autour du choix. Mais à l’arrivée, rien de tout cela. Un laconique communiqué de presse renseigne que « la coalition Benno Bokk Yakaar a fait part dans son communiqué du jour de la rencontre avec « les candidats à la candidature pour l’élection présidentielle de février 2024 qui se sont retrouvés ce jour, autour du Président de la coalition BBY pour discuter de la charte de Bennoo Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle».



A l’en croire, « à l’issue de cette rencontre, le projet de charte a été amendé et enrichi». Du coup, « le processus de choix du candidat est en cours» et celui-ci va déboucher « très prochainement sur une candidature consensuelle»... En clair si Macky Sall a eu carte blanche des différentes forces de son parti l’APR et de la coalition, on a l’impression la carte s’est brouillée jusqu’à embrouiller le patron de la coalition. Du n’importe quoi.

