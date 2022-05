Choix de Yacine Ndao comme candidate pour les Législatives : des socialistes de Mbour étalent leur colère

Non contents de la personne investie pour représenter le Parti socialiste (PS) sur la liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour les prochaines Législatives dans le département de Mbour, des responsables de ladite formation politique ont tenu une assemblée générale ce samedi, pour exprimer leur colère.



Selon Adja Oulimata Sène, la présidente de la coordination rurale départementale du PS et 1ère vice-présidente du Conseil départemental, les socialistes de Mbour, après plusieurs réunions, avaient décidé de donner un candidat homme. Mais, à la grande surprise, leur camarade Yacine Ndao a été choisie. Un choix qu’Oulimata Sène et Cie contestent.



Selon ces frustrés, depuis la mort de Ousmane Tanor Dieng, le PS souffre de son compagnonnage avec l’Alliance pour la République (APR). Ces derniers menacent ainsi le renouvellement des instances du parti, renseigne "L'As".