Choix de candidat de Macky Sall: L'UNR réaffirme son ancrage dans la majorité présidentielle et son soutien au président de la République L'Union pour une Nouvelle République (UNR) réaffirme son ancrage au sein de la majorité présidentielle et exprime son soutien au président de la République, qui a pris la décision historique de ne pas se présenter à la Présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

"L'UNR va soutenir sans condition, le candidat désigné par le Président Macky Sall ,en perspective de la Présidentielle de 2024.



En tant que chef de l'État, il a la responsabilité de guider notre nation vers un avenir meilleur, et cela inclut le choix du candidat qui incarnera le mieux les valeurs et les aspirations de la coalition BBY, en particulier, et de la majorité présidentielle, en général. Il est important de reconnaître que la prise de décision politique est complexe et qu'elle implique de nombreux facteurs à prendre en compte.



Le président de la République a, sans aucun doute, tenu compte de l'expérience, des compétences et de l'engagement du candidat qu'il va désigner, afin de poursuivre les progrès déjà réalisés et de relever les défis auxquels notre nation est confrontée.



En faisant confiance au Président Macky Sall dans sa décision de sélectionner un candidat pour représenter la majorité présidentielle, nous renforçons notre engagement envers la stabilité et la continuité de notre nation. L'UNR encourage toutes les parties prenantes, à soutenir sans réserve, le choix du président de la République.



Ensemble, en tant que citoyens engagés, nous pouvons contribuer à façonner un avenir prometteur pour notre cher pays.



