Choix du nouveau maire de Ziguinchor, demain jeudi : Aïda Bodian, candidate à la succession d’Ousmane Sonko

« A priori, le poste de maire n’est pas une fin en soi. Toutefois, le souci de mettre en œuvre et de pérenniser les productions intellectuelles et politiques de l’inimitable maire Ousmane Sonko, m’invite à assumer mes responsabilités face à l’histoire. Ma principale préoccupation reste et demeure la consolidation et la promotion de la bonne gouvernance locale que nous a léguée Ousmane Sonko », déclare Aïda Bodian.



La Directrice de l’école publique élémentaire de Djibélor, s’engage, si elle est élue, à veiller à créer les conditions optimales de mobilisation de tous les conseillers municipaux, sans distinction, afin que les populations bénéficient des compétences qui composent le Conseil municipal. L’ambition affichée par Aïda Bodian est de contribuer au rayonnement de la commune de Ziguinchor, selon toujours "Tribune".



« Je veux être maire en vue d’élever Ziguinchor au rang de villes citées en référence, en termes d’attractivité, de rayonnement, de qualité et de cadre de vie, en m’abreuvant à partir de l’intarissable source de réflexion et de productions du généreux programme Burok impulsé par Ousmane Sonko et validé par les populations », assure-t-elle.



Déclinant une batterie d’initiatives à mener, elle s’engage à travailler suffisamment, travailler absolument en équipe, faire preuve de grande capacité d’écoute. « Nous travaillerons à consolider et même, à rehausser le bilan positif réalisé dans le domaine de l’état-civil, de l’éducation et de la formation, de la santé, de l’action sociale, du civisme fiscal, de l’éclairage public, du service civique communal… », promet la responsable du mouvement des femmes de Pastef à Ziguinchor.