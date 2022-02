Chômage des jeunes : Le manque de formation professionnelle mis à l’index

Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil du Dialogue social, indique que l’enjeu est national, du fait que l’ampleur des problèmes sociaux liés au chômage et dont l’une des principales causes est le manque de cursus professionnel. Elle s’exprimait, hier, lors du Forum du 1er emploi organisé par le patronat sénégalais.



« Nous devons, ensemble, opérer les ruptures utiles à tous les niveaux, repenser notre environnement économique. Bref, nous devons reformater notre système académique et de formation », affirme Mbagnick Diop, président du Meds. Ce forum permet aux demandeurs de rencontrer les employeurs.



Par ailleurs, Innocence Ntap Ndiaye invite le secteur privé à jouer sa partition, eu égard à l’incapacité de l’Etat à résorber le chômage. « Le chômage est une calamité sociale à combattre » affirme-t-elle.



« Dans ce contexte économique caractérisé par un environnement hyperconcurrentiel et un chômage fluctuant qui entraîne une réduction de la contribution à la formation professionnelle, les entreprises font face à un triple enjeu. Elles sont invitées à développer des actions de formation en cohérence avec les projets nationaux et privés, à être conscientes de la nécessité d’optimiser les stratégies de formation et à prendre des initiatives novatrices de mise en selle de l’ingéniosité des jeunes qui ont eu à subir une formation professionnelle », ajoute-t-elle.



« Nous avons reçu des milliers de demandes. Nous avons déjà 1 300 inscrits pour la prochaine édition. Le problème est crucial. Tout le monde doit jouer sa partition », dit-il.













