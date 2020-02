Chômage des jeunes : le Sénégal aura 400 000 nouveaux demandeurs d’emplois par an en 2023 Le chômage des jeunes constitue toujours une épine au pied du gouvernement. Selon des chiffres officiels, le Sénégal aura 400 000 demandeurs d’emplois par an, notamment chez les jeunes à partir de 2023. Cela, alors que l’administration sénégalaise ne recrute guère que 4% de ces demandeurs par année. Aussi, la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), a prôné, hier, l’auto-emploi, lors d’une rencontre. Toutefois, Aminata Touré a annoncé que l’Etat du Sénégal va prochainement octroyer des bourses de stage à des entreprises pour favoriser l’emploi des jeunes. Le président Macky Sall avait promis un million d’emplois aux jeunes d’ici la fin de son mandat, rappelle-t-on.

