Christophe Dugarry répond avec virulence à la pique de Didier Deschamps

Le clash entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps n'est pas prêt de se terminer. Tout a commencé avec les critiques incessantes du premier dans son émission, la Team Duga, diffusée sur RMC. Elles visaient le sélectionneur des Bleus et la gestion de son effectif à l'approche de la Coupe du Monde en Russie.



L'ancien international tricolore avait notamment déclaré que son ancien coéquipier «prenait en otage en l'équipe de France, […] peut-être au détriment de l'intérêt collectif». Il prenait l'exemple du cas de Karim Benzema, qui selon lui «ne joue pas en équipe de France parce qu'il a mal parlé de Deschamps», ce qui est «plus dans son intérêt que dans celui de l'équipe de France».



Une déclaration polémique qui avait fait sortir Didier Deschamps de son silence après le Mondial, remporté pour les Bleus à l'issue d'une victoire sur la Croatie en finale (4-2). Le sélectionneur, déjà lauréat de la Coupe du Monde en 1998 avec Christophe Dugarry, a confié au Parisien que cela «dépassait l'entendement» que le chroniqueur «ose dire [qu'il] prend la France en otage». Il avait par la suite critiqué l'attitude de l'ancien attaquant de 46 ans: «On a vécu des choses ensemble donc je sais qu'en termes d'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup, beaucoup mieux». Visiblement agacé, l'ancien joueur de l'OM a déterré la hache de guerre: «Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est clair.»



La réponse tranchante de Duga



Alors, forcément, ce conflit par médias interposés entre deux hommes qui se sont longtemps respectés ne s'arrête pas là. Christophe Dugarry a répondu à cette violente sortie médiatique à l'occasion de la reprise de la Team Duga: «Deschamps, on lui manque de respect dès qu'on n'est pas d'accord avec lui.



Il fait la pluie et le beau temps dans le football français». Celui qui officie également en tant que consultant sur RMC Sport n'en est cependant pas resté là: «Quand il dit qu'on n'a pas le même état d'esprit, il a raison. Je suis un homme honnête, fiable. Bravo Didier Deschamps, tu es le plus grand, le plus fort, le plus beau.»



Loin d'avoir apprécié les commentaires du Bayonnais, il a ensuite déclaré: «Je ne suis pas prêt à tout faire pour gagner. Je suis ravi de ne pas avoir le même état d'esprit. Qu'il ne veuille plus me dire bonjour, ça ne changera pas ma vie, ça ne changera pas la sienne. Ma foi, ce n'est pas très grave». Visiblement pas rassasié, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'OM a évoqué un reportage de l'émission Complément d'enquête, diffusé sur France 2, sur Didier Deschamps. Il attaque alors l'un des artisans du sacre des Bleus en Russie: «Je me rends compte que Didier il est dans beaucoup d'histoires… Me dire à moi que j'ai un état d'esprit douteux… On peut me dire que j'ai été un joueur moyen, que je n'ai pas toujours fait les efforts, etc. Mon état d'esprit, il ne le connaît pas.»



Avant de conclure par une révélation sur la carrière de joueur de «DD». Selon Dugarry, «il a passé plus de temps dans les bureaux des entraîneurs ou des présidents que dans le vestiaire avec ses partenaires. Il n'a pas toujours eu une attitude irréprochable avec les anciens de France 98». Nous n'en saurons pas plus sur ce qu'a voulu signifier le présentateur sur son ancien collègue. Sa réplique acerbe n'apaisera quoi qu'il arrive pas cette affaire.



Rmc