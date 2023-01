Chute de Balla Gaye 2 : Malifara lui tourne le dos Malifara, le village d'origine du père de Balla Gaye 2, n'a pas exprimé sa désolation suite à la défaite du Lion de Guédiawaye. "A chacun de ses combats, son père Double Less faisait le tour de la Casamance pour solliciter des prières et faire des sacrifices. Mais lui, Balla Gaye 2, malgré les conseils de son défunt père, a abandonné le village et la maison paternelle depuis six ans", témoigne Solo Sakho, son oncle paternel.

Réponse du berger à la bergère, hier à l'occasion de son combat contre Boy Niang 2. Les villages environnants qui avaient l'habitude de se mobiliser dans la maison familiale, à chacun de ses combats, pour soutenir l'enfant de Malifara, sont restés zen.



Sa chute spectaculaire n'a également ému personne notamment les proches parents, à en croire Samba Badji Seydi, responsable des jeunes du village, qui parle de calme plat avant et après le combat.



Son oncle pense que Balla doit revenir vers ses proches se ressourcer et répondre à certaines sollicitations des populations. Mais regrette-t-il, à sa connaissance, Balla n'a rien fait dans son village. Pourtant il est souvent sollicité pendant les événements religieux comme le gamou du village. La direction de l'école élémentaire l'a sollicité pour la construction du mur de clôture de l'école élémentaire, en vain.

