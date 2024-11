Chute drastique de l’APR, du PDS , du PS, de Rewmi : Le naufrage des anciens partis au pouvoir L e Sénégal est-il en train de tourner la page des anciens partis politiques qui étaient aux affaires, ces vingt dernières années ? La question mérite bien d’être posée si on s’en tient aux résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre dernier, rendus le jeudi 21 novembre par la Commission nationale de recensement des votes. En effet, en plus de la présence de 12 partis et coalitions politiques dans la future 15e législature largement dominée par le parti au pouvoir, Pastef, qui dispose d’une majorité confortable de 130 sièges, ces chiffres provisoires mettent également en exergue le naufrage des trois anciens partis au pouvoir. Il s’agit de l’Alliance pour la République (Apr), du Parti démocratique sénégalais (Pds) et du Parti socialiste.

Partis à ces élections sous la bannière des coalitions, ces trois formations politiques n’ont pas pu tirer grand profit de leur stratégie d’unir les forces lors de ces législatives.



En effet, arrivée en deuxième position, très loin derrière le Pastef à l’issue de ce premier scrutin législatif anticipé de l’histoire politique du Sénégal, la coalition Takku Wallu Sénégal formée par l’Apr et le Pds avec d’autres formations d’obédience libérale dont le Rewmi, Bokk Gis Gis et l’Union des centristes du Sénégal, n’a obtenu que 16 sièges de députés.



Pour rappel, lors des dernières législatives de 2022, l’Apr qui était encore aux affaires avait plus de 60 sièges sur les 82 remportés par l’ancienne coalition au pouvoir, Benno bokk yakaar. De son coté, la coalition Wallu Sénégal formée par le Pds qui était dans l’opposition avait obtenu 24 sièges grâce à l’inter-coalition avec la coalition Yewwi askan wi.



Aujourd’hui, ces deux formations politiques se retrouvent avec moins de députés à l’Assemblée nationale. Car, sur les 16 sièges remportés par la coalition TakkuWallu Sénégal, le Pds n’a juste que deux députés alors que l’Apr se retrouve avec 8 députés seulement.



S’agissant du Parti socialiste, il n’a droit qu’à un seul élu en la personne de Rokhaya Camara, investie à la deuxième place sur la liste nationale « Jamm ak Njarin » qui a gagné 7 sièges au Parlement. Ainsi de 6 députés dans la 14e Législature, le Ps passe à 1 élu dans la 15e législature

