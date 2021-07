Chute mortelle d’un véhicule du Bowstring de Cambérène: Deux morts enregistrés Un violent accident s’est produit hier à Cambérène. Une voiture Peugeot 405 qui a emprunté le Bowstring (un pont), a enjambé l’esplanade du mausolée de Cambérène en chantier, avant de faire une chute.

Les deux personnes à bord sont mortes sur le champ. Le véhicule est broyé à cause du choc. Les sapeurs-pompiers et les policiers de Golf Sud se sont déployés sur les lieux pour faire le constat, nous apprend « L’As ».



Les policiers de Golf Sud ont fait une réquisition pour l’évacuation des corps sans vie des défunts par les sapeurs-pompiers. Une enquête est ouverte, mais les populations de Cambérène qui sont choquées par l’accident, menacent l’entreprise en charge des travaux.



Elles accusent l’entreprise d’être responsable de l’accident, pour n’avoir pas mis de barrières de sécurité afin que personne ne puisse accéder au chantier.



Elles promettent d’ester en justice contre l’entreprise. Par ailleurs, les populations demandent aux autorités de presser l’entreprise afin qu’elle termine les travaux qui n’ont que trop duré.



