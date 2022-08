Cible de machiavéliques: Bouna Kanté, responsable APR et SG de la CGIS SA, méprise ses détracteurs La politique semble être un art particulier dans lequel les enfants de cœur n’ont pas de place. Bouna Kanté, responsable apériste et non moins secrétaire général de la CGIS SA à la Caisse des Dépôts et Consignations n’en démentira pas. Des détracteurs ou adversaires politiques, tapis dans l’ombre, lui ont fait porter la publication d’un texte à charge contre le chef de l’Etat. Une manière volontaire de nuire un homme bénéficiaire de la confiance du Président Macky Sall, socialement engagé du côté des populations. Mais, ces adeptes des pratiques machiavéliques ont vite vu leur tentative vouée à l’échec.

Les pratiques machiavéliques de certains hommes politiques continuent d’apparaître dans le landerneau politique sénégalais. Des détracteurs ou simplement des adversaires en perte de vitesse déroulent de manière regrettable pour anéantir l’ascension d’un fervent défenseur du Chef de l’Etat comme intitulé dans le texte à charge. Ces adeptes d’un autre temps, ont eu le malin plaisir d’essayer de faire porter à Bouna Kanté, responsable politique de l’APR et non moins secrétaire général de la CGIS SA à la Caisse des Dépôts et Consignations, un texte incendiaire qui accable le Chef de l’Etat. Ledit texte, intitulé, « Monsieur le Président, maintenant vous avez perdu », relayé avec fracas par une certaine presse a été fait dans l’unique but de nuire à Bouna Kanté qui fait montre d’un engagement indéfectible et d’une parfaite loyauté au Chef de l’Etat.



D’après Le Mandat, des proches et camarades politiques n’ont pas manqué d’évoquer la loyauté de Bouna Kanté, connu pour sa probité morale et intellectuelle. Étant, un allié patenté du Président Sall, Bouna Kanté, disent-ils, ne saurait en aucun cas écrire un texte aussi caustique à son encontre. Aujourd’hui, des recoupements et rapprochements ont permis de dénicher les défaillances de cette tentative de manipulation, balancée à dessein pour ternir l’image d’un homme politique, impliqué dans l’accomplissement des projets et programmes de l’Etat. Et, Bouna Kanté, qui se retrouve toujours sur les plateaux télés aux moments creux pour défendre les belles réalisations du Président Macky Sall devient le principal victime de ce coup bas. Il a été sauvé de justesse par son comportement au quotidien qui est exempt de tous reproches.



Conscient de l’existence des ennemis politiques, Bouna Kanté promet d'ester en justice le ou les auteurs de ce texte loufoque, dont le dramaturge a raté la coche. Aussitôt après cette publication, beaucoup d’acteurs de l’espace politique peinant à croire à ces idioties ont relevé les incohérences, la démarche lugubre, la mauvaise intention et la méchanceté de l’auteur. Et directement, Bouna Kanté, ciblé a été dédouané par son investissement et sa détermination à servir sans tambour ni trompette.



Par ailleurs, Bouna Kanté, responsable politique à Fann, Point E, Amitié, s’est montré pragmatique et efficace lorsque le pays était en plein combat contre la Covid 19. Avec l’appui de ses partenaires, établis à l’étranger, il avait permis à certaines villes religieuses dont Touba, médina Baye, Tivaouane entre autres, de bénéficier de matériels désinfectants pour combattre efficacement l’épidémie. Bouna a aussi récemment offert une ambulance neuve et médicalisée à sa commune dans le but de contribuer au développement des urgences sanitaires du Sénégal.



Enfin, face à ce militant et acteur de développement qui accomplit des tâches énormes, des jaloux, refusant de concevoir sa posture, cherchent tout bonnement, des raccourcis pour l’anéantir. Mais, c’est peine perdue. Le Président Macky Sall, prévient-t-on, n’est pas dupe pour accepter de troquer des hommes de valeurs à des thuriféraires.



