Ciment: le prix de la tonne augmente de 5000 FCfa

Lundi 5 Août 2019

Le prix de la tonne de ciment va connaître une hausse de 5.000 FCfa, à partir de ce lundi 05 août 2019. D'aprés L'As qui donne l'information, les autorités justifieraient cette hausse par la taxe de 2017 qui était de 3.000 FCfa, qui sera reconduite en sus d'une nouvelle redevance de 2.000 FCfa pour le programme annuel de 10.000 logements.



L’information est confirmée par Ousmane Mbaye, le Directeur du Commerce intérieur. La situation étant devenue intenable pour les trois cimenteries (Sococim, Dangote et les Ciments du Sahel), l’Etat n’avait plus le choix. Deux de ces 03 cimenteries ont connu des résultats négatifs en 2018.



Pour une production de 6 millions de tonnes, l’Etat escompte des rentrées d’au moins 30 milliards de francs Cfa. Le ciment 32,5 qui était vendu à 60.000 FCfa la tonne, coûtera ainsi 65.000 FCfa et le 42,5 va monter à 65.000 FCfa.

