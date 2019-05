Cimenterie: les industriels du secteur en pourparlers avec le gouvernement

Le Ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta et son collègue des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima ont tenu mercredi 15 mai 2019, une rencontre avec les industriels du ciment.



Au menu des discussions, la situation du secteur de la cimenterie. Pour rappel, au mois de mars dernier, les trois cimenteries avaient procédé une augmentation unilatérale de 3 500 F Cfa sur le prix de la tonne, au motif qu’elles rencontrent d’énormes difficultés dans la rentabilisation de leurs activités. Le gouvernement à travers le ministre du Commerce s’est opposé et a pris un arrêté pour annuler cette hausse. Il s’est suivi une pénurie du produit sur le marché, avant que la situation ne redevienne à la normale.



La rencontre entre les deux ministres (Commerce et Mines) a pour but de trouver des solutions, à savoir garantir la viabilité des cimenteries d’une part et protéger les intérêts économiques du consommateur, d’autre part.



