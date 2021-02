Cimetière Bakhiya de Touba : Environ 135 millions FCfa récoltés des enterrements

Les enterrements au cimetière Bakhiya de Touba, qui se chiffrent à plus de 12.000 en 2020, ont généré environ 135 millions FCFA, dont 18 millions FCFA pour les creuseurs de tombes et les fabricants de tableaux d’identification.



Selon des informations données par nos confrères du quotidien Les Echos, les frais d’inhumation sont fixés à 11.000 FCFA, répartis comme suit : Bain mortuaire 1.500 FCFA, Linceul, savon etc.., 4.500 FCFA, couture 500 FCFA, tombe 1.500 FCFA, tableau 1.500 FCFA et la morgue à 1.500 FCFA.



Durant l’année 2020, 12.272 personnes ont été inhumées au cimetière Bakhiya de Touba. Et parmi ces morts, la quasi-totalité est constituée d’hommes, soit 11.118 contre 1.168 femmes, selon des chiffres publiés ce lundi par nos confrères du journal Les Echos.



Le bilan montre que le mois d’octobre a connu plus d’inhumation avec 1.433 décès. Un bond a été noté à partir du mois de juin, avec 1.084 cas, alors que les mois précédents, le plus grand nombre a été enregistré en février avec 971 cas.



Depuis la recrudescence de la pandémie de la covid-19, le nombre d’inhumation mensuel est compris entre 1.082 en septembre et 1.213 en décembre. Près de la moitié des personnes inhumées de Touba (4.804), suivie de Thiès (2.057), Diourbel (1.793), et de Dakar (1.624). Seuls sept (7) corps sont venus de l’étranger.



Les morts par cause naturelle sont les plus nombreux (9.915), viennent les décès dus au paludisme (373), tension artérielle (297) et par accident (273).

