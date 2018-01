Cinéma : Omar Sy à Dakar pour tourner « Toucouleur », son prochain film

Le comédien le plus populaire des Français sera au Sénégal en février. Il y tournera son prochain long métrage sur le retour au pays d'un Sénégalais. La Malienne Fatoumata Diawara est également au casting.



L’acteur français Omar Sy séjournera plusieurs semaines au Sénégal pour le tournage, prévu en février, de "Toucouleur", le long-métrage qu’il coproduit par le truchement de sa société Korokoro.



Réalisé par le Français Philippe Godeau – également coproducteur, via la société Pan-Européenne–, ce film décrit les retrouvailles d’un jeune migrant avec son pays.



Omar Sy campera le rôle de celui qui accompagne le retour aux sources du héros, de Dakar jusqu’à son village natal. La chanteuse malienne Fatoumata Diawara fait également partie du casting.



Autre projet à voir le jour au Sénégal : un long-métrage, tourné à Dakar et signé de l’actrice et cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, fille du musicien Wasis Diop.



Intitulé pour le moment "La prochaine fois, le feu", il fera la part belle au fantastique, sur fond de drame sentimental.













Jeuneafrique.com