Cinq choses à savoir sur Kepa Arrizabalaga, le gardien le plus cher du monde

Cinq choses à savoir sur Kepa Arrizabalaga, en partance pour Chelsea dans le cadre d’un transfert record.



Le gardien le plus cher de l’histoire

Quelques semaines à peine après l’arrivée d’Alisson Becker pour 73 millions d’euros (bonus compris), l’arrivée de Kepa Arrizabalaga va coûter 80 millions d’euros à Chelsea. Les Blues ont d’ores et déjà activé la clause libératoire du portier espagnol, désormais ex-joueur de l’Athletic Bilbao. Il succédera à Thibault Courtois, lequel devrait très prochainement signer en faveur du Real Madrid.



Sur les traces de De Gea

Sept ans après son arrivée à Manchester United, David De Gea, passé par la Liga avec l’Atletico Madrid, est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde. A 23 ans, «Kepa» rejoint lui aussi la Premier League après avoir porté les couleurs de Bilbao. Avant de s’imposer en sélection aussi ?



Il était courtisé par le Real Madrid

Considéré comme le futur Iker Casillas, il avait tapé dans l’œil du Real Madrid la saison dernière. En fait, le portier de Bilbao était d’ailleurs à deux doigts de signer pour la Maison Blanche en hiver dernier, mais Zinedine Zidane avait finalement fait le pari de garder son groupe tel quel. Pari gagnant…



Une sélection avec la Roja

Titulaire contre le Costa Rica en novembre dernier, il gardait les cages de l’Espagne lors du large succès de son équipe (5-0). Le gardien était également sélectionné dans la liste de Julen Lopetegui pour disputer la Coupe du monde en Russie, où il était la doublure de De Gea.



Maurizio Sarri déjà sous le charme

Alors que Chelsea s’apprête à officialiser l’arrivée de son nouveau gardien espagnol, Maurizio Sarri a reconnu ce matin être «impressionné» par «Kepa». «Je l’ai vu il y a un an. C’est un très, très bon gardien, très jeune, mais très bon», a confié à Sky Sports le nouvel entraîneur de Chelsea.













