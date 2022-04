Cinq représentants seulement à la coupe du monde : Domenech dénonce une injustice pour le football africain

Le technicien considère que le nombre de billets pour la compétition est insuffisant : «Ce qu’il faut souligner, c’est que ce ne sont pas des barrages, ce sont des qualifications. Pour nous en Europe, ce sont ceux qui n’ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe qui jouent les barrages. Mais pour eux, ce sont les premiers de groupes. Et les 10 équipes se retrouvent pour finalement être cinq à la Coupe du monde. Ce sont 51 pays africains qui sont représentés par cinq», a-t-il rappelé.



Avant de se lancer dans une comparaison avec l’Amérique du Sud : «Je pense qu’ils vont avoir neuf représentants à partir de la Coupe du monde suivante. Mais c’est totalement illogique si l’on compare avec l’Amérique du Sud qui a 10 pays et 5 qualifiés. Des titres gagnés par les Sud-Américains ? Il y a le Brésil et l’Argentine, les autres on ne les voit pas. L’Uruguay ? Oui, ils l’ont gagnée quand il y avait trois pays…»

Tribune