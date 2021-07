Cinquantenaire de l'ENSOA : Le bilan d'une école militaire africaine retracé La sortie cette année de la 39ème promotion de l'Ecole nationale des sous-officiers d'Active (Ensoa) a coïncidé avec la célébration du cinquantenaire de cet établissement militaire. Sud

En effet, créé en 1971 dans le but de professionnaliser le service militaire et lui doter d'éléments performants à toute opération, l'Ecole nationale des sous-officiers a toujours répondu aux objectifs qui lui étaient fixés. Déjà en 40 ans, l'Ecole a réussi à former 2109 sous-officiers dont 253 ressortissants de 14 pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, Tchad, et Togo).



Etablissement sénégalais, mais à vocation africaine, cette école au-delà même de ses prérogatives sénégalaises a beaucoup contribué aux performances des différentes armées du continent.



Ainsi, comme constaté par Me Sidiki Kaba, l'occasion a été mise à profit. Histoire de mener une réflexion centrée sur le thème " Être sous-officier au 21ème siècle".



Une initiative qu'il a d'ailleurs saluée avant d'encourager ses commanditaires à persévérer dans cette voie de l'excellence.

Sud Quotidien



