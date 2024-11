Cinquième jour de campagne : Samm Sunu Rew et Pape Modou Fall à l’écoute des artisans du marché des Champs de Course. Le cinquième jour de campagne pour les élections législatives anticipées a été marqué par une activité intense des différentes coalitions, qui ont multiplié les caravanes, meetings et visites de proximité dans les régions de l’intérieur et à Dakar, afin de rallier leurs soutiens et de présenter leurs programmes aux électeurs. Samm Sunu Rew et Pape Modou Fall étaient à l’écoute des artisans du marché des Champs de Course.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

À Dakar, la coalition républicaine Samm Sunu Rew, avec Pape Modou Fall, a rencontré les artisans au marché des Champs de Course.



Les tailleurs, cordonniers et autres travailleurs des cantines ont exposé leurs conditions de travail précaires, et la coalition a promis des réformes pour soutenir ce secteur vital.



Les artisans, nombreux à être originaires de Diourbel, ont exprimé leur soutien à la coalition.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook