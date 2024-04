Cinquième président de la République : Bassirou Diomaye Faye annonce un projet national fédérateur

«À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la constitution d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein », a déclaré le président de la République.



Il s'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique de la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité.



«J'entends clairement la voie des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspirations commune à plus de souveraineté au développement et au bien être.



Au côté de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté conforme aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant.



Le Sénégal sous mon magistère sera un pays espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la Nation à votre présence », a fait savoir le chef de l’Etat.



Il a rappelé que le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal et ce dès le premier tour avec 54,28% dès suffrages valablement exprimés. Bassirou Diomaye Faye dit mesurer le poids de la responsabilité et la gravité de la charge.



«Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu le tout puissant, le maître des destins et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout aux peuples sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au péril des vies perdues, des blessures irréversibles, des libertés confisquées, de carrières brisées a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines », a souligné le président de la République.

Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris fonction le 2 avril 2024. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Parc des expositions de Diamniadio. Dans son discours d'investiture, le cinquième président de la République dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau a pris un certain nombre d'engagements.

