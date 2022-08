Circulation : 4 morts dans un accident à Mbour

Un violent accident est survenu sur la Rn1 à hauteur du village de Louly (Mbour). Il s’agit d’une collision entre un véhicule de marque Peugeot 307 et deux camions. Le bilan est de 4 morts et 3 blessés graves dont une mère et son bébé. Vers 7h du matin, un véhicule particulier en provenance de Tambacounda a été dépassé au mauvais moment par un camion qui roulait dans le même sens. Et comme le gros-porteur s’est retrouvé en face d'un camion malien, le conducteur, pour éviter une collision, s'est rabattu sur sa droite, percutant ainsi le véhicule particulier. Le conducteur de la 307, Abdoulaye Dièye, âgé de 40 ans, perd le contrôle du véhicule et se retrouve sur l’autre voie. C’est ainsi qu’il est violemment percuté par le camion malien, renseigne L'As.



La violence de l'accident a fait 4 morts sur le coup, le véhicule 307 est devenu une épave. Les personnes décédées sont : le conducteur de la 307, Abdoulaye Dièye, Moustapha Fall, Malick Diouf et un homme qui n'est pas encore identifié. En plus des morts, il y a eu trois blessés graves dont l'un est dans le coma. Il s'agit de Khady Ndiaye et son bébé et Yacine Fall. Les conducteurs des deux camions ont été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Mbour.