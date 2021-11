Ciré Dia aux responsables de BBY de Thiès: «Descendons sur le terrain plutôt que de nous attarder sur des discours et réunions interminables» La tête de liste majoritaire de la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour l’élection au poste de président du Conseil départemental de Thiès, Pape Ciré Dia, a ravi la vedette à tout le monde, ce week-end, lors d’une rencontre de présentation des investis de la mouvance présidentielle. "Le Témoin"

Le président du Conseil d’administration de la Lonase, qui a invité toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar de Thiès à se donner la main pour engager la bataille des élections locales au niveau du département, a appelé au travail de terrain, seul gage d’une victoire



Une rencontre au cours de laquelle le « leader naturel » de la ville aux-deux-gares, « Borom Thiès », le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) Pape Siré Dia, a réitéré sa fidélité et sa loyauté au Président Macky Sall. Il s’est engagé plus que jamais à « ne regarder que vers la direction indiquée par Macky Sall ».



À ses « frères » et « soeurs » de coalition, il a demandé de se consacrer à l’essentiel, car « l’heure n’est plus aux supputations mais au travail ». Le responsable de l’Apr dont la philosophie a toujours été le terrain, pense que « le combat de l’heure se trouve au niveau de la base pour gagner le vote des électeurs ».











