Citation directe : Pape Alé Niang, Nafi Ngom Keïta et Mody Niang devant le tribunal de Dakar le 10 mars Les avocats de Cheikh Oumar Hann sont décidés à laver l’honneur de leur client. Face à la presse, hier, ils ont annoncé une citation directe à Pape Alé Niang, auteur du livre, ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’. Mody Niang, qui a préfacé le livre, de même que Mme Nafi Ngom Keïta l’ancienne présidente de l’Ofnac, sont également concernés par cette plaine. Selon Me Babacar Cissé, l’un des avocats du pool, « en cas de citation directe, la loi leur donne 10 jours pour apporter les preuves de leurs accusations, à compter du jour de la citation ».

