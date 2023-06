Cité Bellevue / Déversement des eaux usées : Pèdre Sy, Directeur de l'exploitation à l'ONAS, promet un déblocage rapide Le Directeur de l'exploitation à l'ONAS, Pèdre Sy a révélé un déversement des eaux usées entre l’autoroute et la Cité Bellevue. Ce déversement provient d’un collecteur A 4.4 qui draine une bonne partie des aux usées des Maristes. Ledit collecteur longe l’autoroute pour regagner la conduite 1400, qui est connectée à la station d’épuration de Cambérène. Le circuit parcouru à pied a permis de constater qu’il y a un blocage entre l’autoroute et la station d’épuration de Cambérène. La conduite, regrette-t-il, est remplie de sable et de détritus.

Le Directeur de l'exploitation à l'ONAS, Pèdre Sy évoque le dispositif mis en place. Il s’agit d’un premier système de pompage à la Cité Bellevue. Les eaux s’infiltrent à travers les ouvertures du mur pour inonder ce quartier. C’est ce qui a conduit à déclencher des opérations de pompage. « Je peux vous rassurer que les équipes travaillent de manière continue, pour soulager les habitants.



Depuis le vendredi 23 juin, nous avons décidé de mettre un deuxième système de pompage à la hauteur de la Bergerie Khadim Rassoul. Nous allons bientôt terminer. Ainsi, une bonne partie des eaux qui se déversent à la Cité Belle Vue sera déviée. Donc, nous allons réduire, de manière significative, les impacts », a promis le Directeur de l'exploitation à l'ONAS, Pèdre Sy.



Ainsi, pour le débouchage, il renseigne que les équipes de l’Onas interviennent la nuit pour déboucher la conduite. « Le bouchon était sur un linéaire d’environ 300 mètres. Ce travail se fait surtout la nuit. La station d’épuration de Cambérène a été dimensionnée pour recueillir environ 20.000 m3/j. Mais, elle reçoit 50.000 m3/j. Donc, nos équipes sont obligées d’attendre entre 22 heures et 6 heures pour travailler », dit-il.



D’ailleurs, il invite les automobilistes à éviter de passer sur les flexibles. Puisque, l’ONAS a déjà procédé au renouvellement des tuyaux endommagés. Et, il appelle à la compréhension des habitants. « Nous pensons régler ce problème d'ici deux jours », rassure le Directeur de l'exploitation à l'Onas.







