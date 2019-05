Cité Djily Mbaye : laissé seul dans un appartement, un garçon de 3 ans chute du 3e étage et meurt Un drame s’est produit à la cité Djily Mbaye à Yoff. Un enfant de 3 ans, répondant au nom de Mamadou Diongue est tombé du troisième étage d’un immeuble le 20 mai dernier. Le jeune garçon est malheureusement décédé lors de son évacuation au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff, rapporte L’Observateur.

Le journal informe que le jeune garçon était seul dans l’appartement. Son père absent, sa maman l’a enfermé dans l’appartement pour aller faire une course. Mamadou Diongue a alors tenté d’escalader le balcon, mais a malheureusement fait une chute mortelle. Une enquête a été ouverte.

