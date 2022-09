Cité Icotaf 01 : Une boutique de multiservices consumée par le feu

On soupçonne un incendie volontaire, car des témoins rapportent avoir vu avant le sinistre, un individu suspect dans la pénombre, qui s'affairait autour du magasin. Selon eux, l’individu avait en sa possession une bouteille de diluant, un sachet en plastique ainsi qu'une barre en fer.



C’est quelques temps plus tard que l’incendie s’est produit dans la boutique. Et curieusement pendant l'incendie, le magasin était à moitié ouvert. Mais d’aucuns pensent que l'incendie pourrait être causé par un court-circuit électrique, d'autant que la boutique n’est pas aérée.



Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu, mais le mal était déjà fait. A noter qu’aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Les pertes sont estimées à 5 millions FCfa.













L’As