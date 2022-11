Cité Keur Gorgui / Venu rendre visite à Ousmane Sonko, Déthié Fall se voit interdire l'accès par la police

Revenu de sa tournée internationale hier soir à 20h25mn et Diéthié Fall s'est rendu tôt le matin à la cité Keur Gorgui, pour une visite à Ousmane Sonko, afin de lui témoigner sa solidarité .



Il s'est vu refuser l’accès par la police.



" Je dénonce fortement cette entrave aux libertés par le President Macky Sall et nous restons plus que jamais mobilisés pour La Défense de notre démocratie.



Nous suivons de très près ce qui se passera au tribunal ", a-t-il dit.