Cité Keur Mbaye Thioye, ex Cité Tobago : Le Collectif des Victimes lance un énième appel à Macky Sall, le chef de l’Etat Et si le président de la République, Macky Sall pressait ses services pour un règlement définitif de la Cite Tobago, devenue Cité Keur Mbaye Thioye, caresse ce vœu. Un voeu qu'il souhaitait exprimer au Président Macky Sall, qui était attendu ce samedi sur le site de Ngor/ Yoff. Ce site régulièrement cède par le Président Macky Sall, en compensation des bâtiments détruits, il y a 7 ans.

Certes, on a beau parler de continuité de l'État, mais connaissant la fourberie foncière qui sévit, un règlement définitif serait plus que souhaitable. Entre les coups fourrés venant des différents services du Cadastre, des Domaines et de l Urbanisme. Mbaye Thioye, président du Collectif des Victimes de la Cite Tobago devenue Cité Keur Mbaye Thioye, reste plus que méfiant, puisque les autorités jouent au chat et a la souris avec les ayants-droit.



Si Macky Sall, après une audience, avait mis sur la table des solutions de sortie de crise, la réalité est tout autre sur le terrain. Il reste l'indemnisation comprise entre 10 et 20 millions FCfa, selon le niveau de destruction, avait décidé le président de la République.



L’adduction d’eau n’est pas effective, alors que certains membres ont déjà démarré les travaux de construction. Le plan de lotissement bien que paru dans le Journal Officiel, est resté sans effets. Les plans parcellaires ne sont pas delivrés à tous les ayants-droit. Sur les 336 membres de Cité Keur Mbaye Thioye, seul un groupe a déjà obtenu la notification de bail.



Au total, les récriminations sont d ordre pratique. Les ayants-droit souhaitent disposer d'habitats répondant aux normes, comme promis par le Président Macky Sall. Oui, disent-ils, à condition qu'on nous accorde les commodités qui existent déjà, pour le site réservé à la Caisse des Dépôts et de Consignations, pourtant toute proche.



L'électricité, la voirie et l'assainissement font aussi partie des commodités, auxquelles les futurs habitants de l’ex Cité du Collectif des Victimes de la Cite Tobaggo devenu désormais Cité Keur Mbaye Thioye, ont droit.













