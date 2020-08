Cité Mixta: La police gâche un anniversaire encensé de drogue !

Les limiers des Parcelles assainies ont gâché un anniversaire encensé de chanvre indien à la Cité Mixta. Les policiers du commissariat des Parcelles assainies ont effectué une descente inopinée sur les lieux vers 03h du matin.



Selon L'Asnews, ils ont procédé à l’interpellation des 06 fêtards qui avaient loué une maison à la Cité Mixta pour fêter l’anniversaire d’un de leurs amis. Ainsi Alpha S, Th. Gomis, Ch. Fall, Ahmet.D., Th. Sidibé et Modou Nd ont été mis dans le panier à salade avant d’être conduits au commissariat. De concert, toute la bande a refusé de donner le nom du propriétaire et la provenance de la drogue. Chacun s’est disculpé. Au terme de l’audition, les enquêteurs ont déféré au parquet les mis en cause.

