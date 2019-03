Cité Mixta : Une prostituée échappe à un viol

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

F. Ciss ne manquera pas de modifier, sans tarder sa méthode de travail. Prostituée de luxe, habitant la Cité Mixta de Dakar, elle a échappé à une tentative de viol avec violence, sur fond de détention d’armes, mûrie par un cuisinier du nom d’Abdoulaye Diop.



Ce dernier, qui a contacté F. Ciss, via sa page Facebook qui lui sert de moyen de rabattage de clients, a nuitamment débarqué chez elle. Avec derrière la tête, l’idée d’assouvir non seulement, ses désirs, mais aussi, de dévaliser sa victime.



Après une passe négociée à 10.000 FCfa, Diop débarque à la sulfureuse Cité Mixta. Malheureusement, pour le célibataire, domicilié à Yoff, F. Ciss lui oppose une farouche résistance.



Arrêté, le cuisinier a été déféré, au terme de sa détention légale, au parquet de Dakar.



L’observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos