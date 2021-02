Cité Nations Unies - Un bébé retrouvé mort dans une fosse septique C’est l’horreur à la Cité des Nations Unies de Golf! Ce lundi 8 février, les habitants se sont réveillés avec une découverte macabre. Un fœtus d’à peine 5 mois a été retrouvé dans la fosse septique d’une maison à étage où vivent des locataires.

Selon une source, depuis quelques jours, les toilettes de la demeure étaient bouchées. C’est ainsi que le propriétaire de l’immeuble a fait appel à un déboucheur de canalisations. A sa grande surprise, ce dernier va y sortir le corps sans vie du bébé.



Alertés, les sapeurs-pompiers l'ont emmené à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie. « Le corps n’était pas en état de putréfaction. Donc, on peut en déduire que les faits sont récents », souffle toujours notre interlocuteur.



En attendant, une enquête est ouverte pour arrêter la mise en cause. Les auditions ont démarré à la police de Golf Sud.



