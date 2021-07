Cité Nouvel Horizon: Les populations satisfaites déjà des actes posés par Oumar GUEYE Le ministre en charge des Collectivités territoriales, maire de Sangalkam poursuit sa tournée au niveau des localités nouvellement rattachées à sa commune. Oumar Guèye s'est rendu à la Cité Nouvel Horizon pour rencontrer les populations. Accompagné par le premier adjoint au maire de Bambilor, Landing Mbengue, de grands responsables politiques de Keur Ndiaye Lô comme Elhadji Baye Ass Samb et Adjaratou Peulh Guèye, de Mara Thioub de Darou Thioub et d'autres responsables politiques de l'arrondissement de Sangalkam, Oumar Guèye a été chaleureusement acceuilli par les populations.

Sur place, le maire de Sangalkam a d'abord fait le tour de la cité Nouvel Horizon pour s'enquérir de la situation. Cette démarche a été saluée par les populations. ''M. le maire, nous saluons vraiment votre démarche. Un maire doit être proche de sa population. C'est ce que vous avez compris'', a affirmé la présidente des femmes. Mame Diarra Ndiaye a salué le pragmatisme du maire de Sangalkam. ''Nous avons vu les actes que vous avez déjà posés. Nous étions confrontés à un problème d'éclairage public. Et vous avez réglé cette problématique avant même cette visite''. Pour Adja Ndèye Marième Gadiaga, Nouvel Horizon vient d'avoir un maire. ''Nous sommes vraiment satisfait des actions posées par notre nouveau maire. Oumar Guèye est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nouvel Horizon est devenu une cité éclairée grâce à vous'', a-t-elle déclaré.



Pour Ibrahima Diouf, Président de l'association de la cité Nouvel Horizon, ''depuis 2005, c'est la première fois que notre cité reçoit une autorité de cette envergure. M.le maire, nous sommes très fiers de vous recevoir. Vous êtes un travailleur, un homme d'action. C'est grâce à vous que la zone des Niayes a changé de visage''. Toutefois, les populations ont sollicité quelques appuis concernant la formation des femmes, l'assainissement de la cité, l'accompagnement des jeunes et la réalisation d'infrastructures.



Prenant la parole, Oumar Guèye s'est réjoui du comportement citoyen des populations qui ont initié des actions dans la cité. '' Concernant éclairage public, nous avons apporté, hier, 50 lanternes led de dernière génération pour renforcer l'éclairage. Concernant les autres aspects comme la formation, nous avons une expertise dans la Commune. Nous allons vous accompagner dans la formation'', a déclaré le maire de Sangalkam. Et d'ajouter, ''pour le financement, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez suivre les procédures pour déposer au niveau de la DER/FJ. D'autres moyens de financement seront également utilisés pour vous accompagner. Oumar Guèye a offert un moulin à mil aux femmes qui en ont fait la demande. Il a promis d'accompagner davantage les familles en leur offrant des aides prévues dans le budget de la mairie.



Le maire de Sangalkam s'est également réjoui de l'existence des espaces verts dans la cité Nouvel Horizon. Il s'est engagé à œuvrer pour la mise en place des Points de regroupement normalisés pour la collecte des ordures. Il a promis d'accompagner la jeunesse. Cette rencontre a été l'occasion pour le maire de Sangalkam de revenir sur les réalisations du Président Macky Sall..Selon lui, Macky Sall a changé de manière significative le visage du Sénégal à travers ses importantes réalisations.

















