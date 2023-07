Cité Police de Pikine: Les voleurs dictent leur loi

Un cas vol a été perpétré dans la Cité Police de Pikine, ce jeudi 6 juillet 2023, aux alentours de 4 heures du matin. La vitre arrière d'un pick-up a été brisée par un malfaiteur, qui s'est emparé d'un ordinateur portable, de documents administratifs et de factures d'entreprise. Cette agression a plongé la propriétaire du véhicule dans un désespoir total, réalisant la perte de biens précieux et de documents essentiels.



Malheureusement, cet incident n'est pas un cas isolé. En l'espace d'une semaine, un autre véhicule a été la cible des voleurs dans le même quartier. Les résidents sont maintenant confrontés à une série de vols répétitifs, qui ont un impact significatif sur leur sécurité et leur tranquillité d'esprit. Les malfaiteurs semblent dicter leur loi, tandis que les habitants vivent dans la peur constante d'en devenir les prochaines victimes.



Face à cette situation alarmante, les habitants de la Cité Police de Pikine lancent un appel urgent aux autorités compétentes. Ils demandent des mesures concrètes pour faire face à cette recrudescence de vols.



La cité Police de Pikine est confrontée à une crise croissante de vols et de criminalité, ce qui a de graves conséquences sur la vie quotidienne des habitants. Les incidents récents ont laissé les résidents dans un état de peur et d'insécurité constantes. Il est impératif que les autorités compétentes prennent des mesures urgentes pour rétablir l'ordre et la tranquillité, dans ce quartier autrefois paisible.



Le renforcement des mesures de sécurité, la sensibilisation de la communauté et la coopération entre les résidents et les forces de l'ordre, sont des étapes essentielles pour lutter contre cette vague de criminalité. Les habitants de la cité police de Pikine attendent avec impatience des actions concrètes, afin de reprendre le contrôle de leur quartier et protéger leur bien-être.









Birame Khary Ndaw