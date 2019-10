Cité Soprim: Les gendarmes arrêtent un faux docteur guinéen

Les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de Dakar ont neutralisé et mis aux arrêts, ce lundi, un faux docteur qui tenait sa clinique à la Cité Soprim sans avoir le moindre diplôme.



Ayant appris les agissements de ce dernier, les éléments de la Section de recherche ont trouvé un moyen efficace de le prendre en flagrant délit, informe.



D’après ‘’Libération online’’, les gendarmes ont tout d'abord envoyé au faux docteur de nationalité guinéenne deux faux malades. Après avoir été «consultés» par le faux docteur et reçu leurs ordonnances, les faux malades et vrais gendarmes l’ont embarqué manu militari. Il a été mis à la disposition du Procureur ce lundi 28 octobre.



