Cité Soprim: Un enseignant engrosse son élève de 13 ans et prend deux ans de prison ferme

Pour avoir violé et engrossé son élève mineure, âgée de 13 ans, Abdoulaye Sylla, 38 ans, enseignant dans une école privée à la Cité Soprim, a été condamné à deux ans de prison ferme. D’après L’As, l’enseignant devra également payer, en guise dédommagement, à la victime, la somme de 2 millions de FCfa.



L’affaire a été évoquée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits et le mis en cause a reconnu être l’auteur de la grossesse. « Je reconnais avoir entretenu une relation sexuelle avec elle en 2018, lorsqu’elle avait 12 ans. Elle m’a déclaré sa flamme, m’a provoqué et j’ai cédé. Et je ne pourrais pas compter le nombre de fois qu’on a couché ensemble», a-t-soutenu.



Le prévenu a rejeté toute idée de viol et soutient avoir entretenu des rapports sexuels consentants.



