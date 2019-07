Cité Soprim: la DIC saisit plus de 100 millions FCfa en faux billets

4 faussaires ont été interpellés par la DIC, dans leur appartement à la cité Soprim sise aux Parcelles assainies.



Il s'agit d'A. Fall, I. Fall, O. Sall, tous des commerçants et de K. Diallo, tailleur de profession. Ils ont été arrêtés et placés en garde-à-vue.



La Dic a saisi plus de 100 millions en faux billets de francs Cfa, chez eux. Ces faux billets étaient en coupure de 10.000 billets en faux de 10.000 FCfa, 300 billets de 2000 francs Cfa et 3600 billets de 1000 francs Cfa, rapporte le quotidien La Tribune.



La perquisition menée par les redoutables éléments de la Dic a aussi permis de découvrir un impressionnant arsenal de fabrique de billets de banques et des produits y afférant, mais aussi des joints de chanvre indien déjà entamés

