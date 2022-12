Cité Tobago/ Blocage et destruction de constructions de déflatés: Qui se cache derrière Mouhamadou Falilou Guéye, promoteur de Holding Guèye ? Le Collectif des sinistrés de la cité Tobago, ex-aéroport Léopold Sédar Senghor continue de ruminer sa frustration. Ces déflatés, attributaires de terrains de l’Etat peinent à poursuivre les travaux de construction sur leur nouveau site d’accueil. Mouhamadou Falilou Guéye, promoteur de Holding Guèye SA, une societé nationale créée en 1999 est, accuse-t-on, protégé par d’influentes personnalités du Cadastre. Alors que, le promoteur, attributaire de 1,5 ha et 43 parcelles de terrains sur le site, en échange à ses services, détruit depuis lors, toute construction de déflatés sans inquiétude aucune. Et, les ayants droit se posent des questions sur l’identité de ses protégés qui valident et défendent ses opérations de destruction.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 12:49

Les déflatés de la Cité Tobago sont dans le désarroi total. Ils ne comprennent pas l’audace du promoteur de Holding Guèye, société intervenant dans plusieurs domaines, dont le BTP, les hydrocarbures, le transport de conteneur, la location d’engin de manutention et l’immobilier. Mouhamadou Falilou Guéye, bénéficiaire d’une hyper et solide protection d’influentes personnalités des services du Cadastres détruit tous les travaux entamés sur le site des déflatés de la Cité Tobago. Les déflatés, victimes de ses oeuvres dégradantes et déshonorantes accusent même, le Directeur du Cadastre, Demba Dieng d’ en être un parmi ses protégés. Louche !



Alors que, précise-t-on, Mouhamadou Falilou Guéye, promoteur de Holding Guèye n’est qu’attributaire de 1,5 ha de terre sur leur site et de 43 parcelles de terrains. Ces périmètres de terre et de terrains à usage d’habitat sont d’ailleurs, accordés en échange de ses services sur le site. Mais, l’homme bien protégé détruit régulièrement des construction et anéantit même, les efforts des ayants droit. Et, Holding Guéye SA qui se dit s’impliquer durablement dans le développement de projets en partenariat public-privé, dans l’innovation et dans la démarche environnementale, n’a rien fait de satisfaisant sur le site.



Etant le principal concepteur des plans de ce lotissement, regrette-t-on, l’unique canal réalisé sur le site par le promoteur, dont sa femme était aussi, une protégée de son ami Abdoulaye Daouda Diallo, serait mal fait. Puisque, constate-t-on, lors des dernières inondations, les eaux pluviales traversaient le site dans tous les sens. Incroyable !!!



Désormais, les ayants droit refusent d’être bernés. Ils menacaient d’une plainte contre le patron de Holding Guèye SA. N’empêche, ils demandent à l’Etat de réagir afin de sécuriser le site pour permettre la poursuite des travaux de construction engagés sur le nouveau site. Sinon...









