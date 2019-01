Cité Tobago : Les victimes menacent…

Les victimes des démolitions à la Cité Tobago ruent dans les brancards et pour cause. Le processus de relogement et d’indemnisation promis par les autorités est toujours à l’arrêt. Aussi, elles n’excluent pas de se radicaliser. Même au prix de leur sang. D’ailleurs, annonce le journal Rewmi Quotidien dans son édition de ce mardi, elles prévoient, dans les prochains jours, une grande mobilisation pour obtenir gain de cause.



Alors qu’elles ont reçu leurs baux et attestations d’attribution de terrains de substitution dûment signés des mains du chef de l’État, les victimes signalent qu’elles ont été délogées de leurs maisons et dépossédés de leurs terres par l’Armée. Mieux, certaines d’entre elles, qui avaient commencé les travaux de terrassement, ont été stoppés net par l’Armée, au motif qu’elle a reçu des instructions de la présidence de la République pour faire arrêter tous les travaux.



